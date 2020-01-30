Каждый из нас знает, что лук очень полезный продукт, который необходим каждому организму. Так почему же этот овощ так полезен.

В нем содержится множество витаминов, железо, сера, флавоноиды, магний, фтор и кальций. Данные вещества делают репчатый лук биологически активным.

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Лук содержит следующие витамины: