Почему необходимо ежедневно есть лук [ Редактировать ]
Каждый из нас знает, что лук очень полезный продукт, который необходим каждому организму. Так почему же этот овощ так полезен.
В нем содержится множество витаминов, железо, сера, флавоноиды, магний, фтор и кальций. Данные вещества делают репчатый лук биологически активным.
Лук содержит следующие витамины:
- Витамин А (бета-каротин). Он существенно влияет на зрение и ряд показателей нервной системы. Участвует в выработке гормонов, формировании костей. Влияет на качество и количество вырабатываемого грудного молока у женщин. Благодаря ему обновляются клетки кожи
- Витамин Е(токоферол). Благодаря ему формируется сетчатка глаз и обновляются все системы организма, обновляются отделы мозга, отвечающие за память. Он влияет на работу половых желез, его употребление является профилактикой бесплодия.
- Витамин С (аскорбиновая кислота). Благодаря ему в организме происходит выработка коллагена, а также он благотворно влияет на иммунную систему.
- Витамин В1 (тиамин). Этот витамин обеспечивает нормальный ход обмена веществ, а также способствует формированию и обновлению центральной нервной системы.
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