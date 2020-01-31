У ці хвилини в Офісі президента України Володимир Зеленський і держсекретар США Майк Помпео проводять спільний брифінг для представників ЗМІ.

Американський урядовець в Києві відучора. Його візит до України, пов'язаний з питаннями європейської безпеки і стратегічного партнерства між державами.

Після Києва Майк Помпео вирушить до Мінська на зустріч з Олександром Лукашенком. Пізніше - відвідає Узбекистан та Казахстан.