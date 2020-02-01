Вспышка коронавируса: число жертв превысило 250 [ Редактировать ]
В субботу, 1 февраля, стало известно, что количество жертв заражения коронавирусом в Китае достигло 258 человек за последние сутки. Об этом сообщает AFP.
"По новым данным чиновников из провинции Хубэй, в Китае от коронавируса погибло по меньшей мере 258 человек, и более 11 000 человек заразились", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на прошлой неделе центральное правительство Китая, наконец, приступило к действиям, эффективно изолировав Ухань и прилегающую к нему провинцию Хубэй, и ограничив поездки по стране 1,4 миллиарда человек.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.
Кроме того, podrobnosti.ua писали, что Гончарук поручил эвакуировать украинцев из Китая.
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