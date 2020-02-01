Йованович ушла в отставку: подробности [ Редактировать ]
В субботу, 1 февраля, стало известно, что экс-посол США в Украине Мари Йованович ушла в отставку с Государственного департамента. Об этом, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Госдепартамента, пишет CNN.
Отмечается, что неизвестно, когда она вышла на пенсию, однако, по словам чиновника, это произошло примерно в последние две недели.
Напомним, Йованович более 30 лет работала на дипломатической службе, ранее она была отстранена от должности посла в Украине по указу президента Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что поверенный США в Украине покидает пост. А также Джулиани опубликовал информацию о поездке в Киев.
Кроме того, Сенат США заблокировал вызов новых свидетелей на слушания по импичменту. Также podrobnosti.ua писали о том, что защита Трампа предоставила обратные доводы заявления Болтона об Украине.
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