Поверенный США в Украине покидает пост - СМИ [ Редактировать ]
В начале 2020 года временный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор покинет свой пост. Об этом сообщает NBC.
Предполагают, что свою должность он передаст 1 января заместителю главы миссии в Украине Кристине Квиен и 2 января покинет страну.
Тейлор занял этот в июне 2019 года после того, как США отозвали посла в Украине Мари Йованович.
Тейлор был послом США в Украине с 2006 по 2009 год. Перед назначением на пост поверенного в делах США в Украине Тейлор занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.
Ранее мы писали о том, когда состоится голосование по импичменту Трампа.
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