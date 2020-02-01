Известная ведущая натравила своих собак на прохожих, размахивая "корочкой" [ Редактировать ]
Под Киевом в селе Крюковщина случилось происшествие. Известно, что на двух женщин напали бойцовские собаки, хозяином которых является известная украинская журналистка. Пострадавших госпитализировали в больницу. Об этом podrobnosti.ua узнали из публикации местной жительницы в Facebook.
По предварительной информации, Оксана и ее подруга Ирина вышли на прогулку с собаками (щенок ротвейлера и метиска). Девушки гуляли со своими питомцами, а когда проходили пустырь, то увидели двух бойцовских собак без поводков и ошейников. Подруги постарались незаметно обойти их, однако было уже поздно.
Собаки увидели их и начали нападать. Пострадавшие женщины, пытаясь прикрыть собой своих же питомцев, попали под зубы бойцовских собак.
Отмечается, что хозяева были совсем недалеко и все видели, однако не предприняли никаких мер, чтобы помочь пострадавшим. В результате происшествия, две женщины теперь в больнице. У одной из них укусы на шее.
"Была вызвана полиция, скорая, женщин забрали с рваными ранами в Боярскую полицию, протокол составлен, но журналистка прикрывается корочкой журналиста и открыто заявляет что ей ничего не будет, так как она известный человек", - говорится в сообщении.
Кроме того, есть информация, что ранее от этих злых собак также пострадали люди. Однако, владельцам удалось "откупиться".
Фото: facebook.com/elena.zakusilo
Ранее сообщалось, что собака сожгла дом, включив микроволновку.
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