Мужчина в противогазе сорвал рейс из-за вспышки коронавируса [ Редактировать ]
В США мужчина решил прийти на рейс в противогазе, из-за чего ему не позволили улететь. Мужчина напугал своим видом других пассажиров.Об этом сообщает BBC.
Пассажир в Далласе сел на рейс до Хьюстона. Его вежливо попросили снять противогаз, но тот отказался. Пассажиры были очень напуганы, поэтому его сняли с рейса, который из-за инцидента задержался почти на час.
"Я поднял голову и увидел, что какой-то парень идет по салону в противогазе, который закрывает все лицо, странное было зрелище. И сразу же люди в самолете начали это обсуждать" - рассказал пассажир Джозеф Сэй.
"Лица его не было видно, кто он такой, понять было невозможно. Люди боялись, что он что-то пронес на борт и надел противогаз для собственной безопасности", говорит Сэй.
Один из пассажиров предположил, что он надел противогаз из-за вспышки коронавируса. Но, как выяснилось, в маске нет фильтра. Мужчина улетел после того, как он снял средство химзащиты.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
Также из-за распространения коронавируса на территории Китая было принято решение о временном закрытии Шанхайского Динейденда.
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