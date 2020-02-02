В китайском городе Ухань власти закончили строительство новой больницы для лечения больных коронавирусом. Об этом сообщает Синьхуа.

Как выяснилось, больница "Хошэньшань" начнет принимать пациентов уже с понедельника, 3 февраля 2020 года. Она была построенная по приказу китайского лидера Си Цзиньпина.

За больными будут ухаживать более 1400 военных медиков. Учреждение рассчитано на 1 тысячу мест только для лечения зараженных коронавирусом.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.

А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.

Кроме того, в связи с вспышкой коронавируса в Китае могут отложить выпуск iPhone.

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