В Китае достроили первую больницу для зараженных коронавирусом [ Редактировать ]
В китайском городе Ухань власти закончили строительство новой больницы для лечения больных коронавирусом. Об этом сообщает Синьхуа.
Как выяснилось, больница "Хошэньшань" начнет принимать пациентов уже с понедельника, 3 февраля 2020 года. Она была построенная по приказу китайского лидера Си Цзиньпина.
За больными будут ухаживать более 1400 военных медиков. Учреждение рассчитано на 1 тысячу мест только для лечения зараженных коронавирусом.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.
Кроме того, в связи с вспышкой коронавируса в Китае могут отложить выпуск iPhone.
Также читайте, как в Пекине сотрудниками полиции был арестован мужчина-пранкер, который написал в социальных сетях, что умышленно заражал людей новым коронавирусом. А в Китае собака спасла своей хозяйке жизнь. Пес по имени Кими испортил паспорт женщины.
по теме
Вспышка коронавируса: зафиксирована первая смерть за пределами Китая
На Филиппинах зафиксировали первую смерть от коронавируса
Коронавирус зафиксировали в 18 странах - ВОЗ
Заболевания китайским коронавирусом зафиксированы в 18 странах за пределами Китая
Коронавирус в Украине: Киев получит наборы для выявления болезни
По словам Кузина, в Украине на национальном уровне разработан диагностический алгоритм
Компания Xiaomi закрывает магазины из-за коронавируса в Китае
Компания Xiaomi решила остановить работу всех офлайн-магазинов в Китае
Смертельный коронавирус: в посольстве настоятельно рекомендуют покинуть Китай
Посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть страну