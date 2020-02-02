Депутат от президентской партии "Слуга народа" Евгений Брагар извинился за свои слова.Об этом он написал на своей странице в facebook.

Женщина позвонила в студию и пожаловалась на высокие тарифы, а депутат посоветовал ей продать свою собаку.

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"Я являюсь новым лицом в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. Хочу подчеркнуть, что не имел цель кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имущество и свой роскошный образ жизни. Приношу извинения всем, кого могли оскорбить мои слова", - написал Брагар.

Ранее сообщалось о том, что депутат попал в скандал. В эфире программы депутат посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.

"Если человек имеет несколько квартир, она имеет соответствующее имущественное положение, а значит, не нуждается в дополнительной субсидии. Если есть собака элитной породы, он может продать ее в любой момент и спокойно оплатить", - рассказал депутат.