Экипаж иранского самолета видел, как был сбит украинский авиалайнер МАУ под Тегераном и сообщил об этом диспетчеру. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью одному из телеканалов.

"Сейчас мы имеем еще одну запись. Почему я говорю еще одну - потому что в сети появилось видео из неизвестных аккаунтов, на котором видно сбитие чего-то. Сначала было так. А сейчас наши специалисты имеют запись - мы еще тогда без доступа к диспетчерской и без черных ящиков получили, - которая полностью совпадает с видео, которое было в сети. Это запись диспетчерской Тегерана с самолетом Ирана, который шел тогда на посадку. В 6:12 наш самолет взлетел, а в 6:30 должен на посадку был идти иранский самолет. Он все это видел, и экипаж начал разговаривать с диспетчером. Там все слышно - он говорит, что "мне кажется, что летит ракета", - сказал он.

Зеленский уточнил, что "он это говорит и на персидском, и английском языках, там все зафиксировано".

"Действительно, это доказывает, что иранская сторона знала с самого начала, что наш самолет сбила ракета, это им было известно уже на момент сбития", - подчеркнул он.

После этого, утверждает президент, диспетчер Ирана пытался выйти на связь с украинским самолетом, но безуспешно.

Издание также публикует аудиозапись переговоров. Подлинность переговоров официально не подтверждена.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.