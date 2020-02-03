Варнава умилила фанатов семейным фото [ Редактировать ]
Известная телеведущая Екатерина Варнава, которая недавно восхитила поклонников женственным образом, показала новое фото с любимым. Соответствующую публикацию звезда шоу-бизнеса сделала в своем Instagram.
На снимке Катя позирует со своим молодым человеком - Константином Мякиньковым. Также в кадре позирует и домашний питомец звездной пары.
Фото: instagram.com/kativarnava
Поклонникам понравилось теплое фото, которое опубликовала Екатерина Варнава. Они буквально "забросали" ее комплиментами в комментариях к посту.
"Красивые такие", "Видно, что счастливые", "Ваау", "Такое милое фото", "Любим вас", "Лучшая пара", "Красивые", "Счастья вам", - написали юзеры социальной сети.
Напомним, Екатерина Варнава шокировала болезненной худобой. А также Варнава попала в "черный список" Украины.
Кроме того, мы писали, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
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