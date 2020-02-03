Часть шасси попала в двигатель: в Испании экстренно сел самолет [ Редактировать ]
В Мадриде (столица Испании) самолет со 130 пассажирами совершил экстренную посадку из-за частичного разрушения шасси и двигателя. Об этом пишет El Pais.
Известно, что борт AC837 вылетел из аэропорта Мадрида в Торонто, но вскоре вернулся из-за технической неисправности.
#aircanada #escolta #meenseñastusbajosyoteenseñolosmios pic.twitter.com/itoBAZqU62— Carlos Castañeda (@CarlosC97620547) February 3, 2020
По предварительным данным, часть шасси Boeing 767 оторвалась и попала в двигатель. Это произошло через полчаса после взлета.
Раньше сообщалось о том, что 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
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