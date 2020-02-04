У Чигирині на Черкащині розгорівся скандал через якість харчування у дитячому садочку. Тамтешня кухар протягом чотирьох місяців фотографувала - чим насправді годують малечу.

Побачене шокувало не тільки батьків вихованців, а навіть інспекторів держпродспоживслужби. Та попри це, керівництво закладу наявність неякісних продуктів заперечує і називає публікацію - зведенням особистих рахунків.

"Ти будеш весь процес знімать, давай бистріше, не можу".

Так кухарі чигиринського дитсадочку ліплять котлети на обід для малечі. А на цих світлинах те, з чого цей фарш готують. І відео, і фотографії з неякісними продуктами на прохання батьків зробила кухар Ірина Бадрак. Побачене - шокувало всіх.

Сьогодні Ірина у супроводі батьків прийшла у дитсадок. Зараз заклад на карантині, а вона сама на лікарняному через запалення легень. Розповідає, неякісні продукти знімала майже 4 місяці. Разом з колегами не раз звертались до завідувачки із скаргами. Та марно…

"Оце на вісах з гуляша жир відрізаний - вона прийшла і сказала, весь жир із м'яса позрізайте, щоб батьки жиру не бачили, батьки за це платили, бо у нас по бракіражу воно не йшло", - говорить Ірина Кубрак, кухар чигиринського дитячого садочку.

Відповідно до обов'язків, за якість закуплених продуктів має відповідати комірник дитсадка. Але та заперечує, мовляв, звідки взявся жир замість м'яса, та черви у сушці для компотів - не знає. На підтвердження показує свіжезавезені харчі.

Завідувачка садочку запевняє, про неліквідні продукти дізналася лише з фотографій кухаря Ірини. Каже, скарг, принаймні письмових, з цього приводу - не отримувала.

"До Раїси Іванівни підходили, коли отой жир був фарш, був сплошний жир, як ми з нього фрикадельки робили. Казали, Раїса Іванівна, що робити. Я не знала, що треба було письмове звернення вибачте. Треба було писать обов'язково".

Оприлюднені світлини шокували не тільки батьків дітей, а й інспекторів Держпродспоживслужби. Запевняють, заклад обов'язково перевірять.

"Таких норм не може бути! Чому? Це, згідно харчової продукції у нас дітям дозволяється один грам сала і 80 грам м'яса яловичини", - говорить Людмила Рубаненко, начальник чигиринського районного управління держпродспоживслужби у Черкаській області.

Щоправда, довести за фотографіями порушення норм харчування - інспекції навряд вдасться. А от батькам і доводити нічого не треба, вони запевняють, це вже не перший скандал через харчування у дитсадку.

"Це вже другий, третій. Це третій скандал тільки після цього скандалу місяць часу починається дуже гарна їжа, контрольні порції стоять, заходьте, пробуйте. Потім проходить час, все тихо і починається знову", - говорить Василь Циріль, батько вихованця чигиринського дитячого садочку.

Та цого разу розголос дійшов до місцевого відділу освіти. Там пообіцяли провести службове розслідування і в найкоротші строки його результати оприлюднити.