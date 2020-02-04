На борту самолета Qatar Airways, который направлялся с Дохи в Бангкок, украинка экстренно приняла роды у пассажирки. Об этом сообщает в Facebook врач Алена Федченко, которая помогла малышу появиться на свет.

По словам Федченко, инцидент случился около 03:00. В самолете объявили, что срочно нужен врач. Оказалось, что в подсобном помещении в хвосте самолета женщина лежит на полу, а стюардессы в растерянности.

Известно, что гражданка Таиланда скрыла доношенную беременность перед сотрудниками аэропорта. Самолет совершил вынужденную посадку в Индии, где и оформили ребенка.

Отмечается, что мальчик родился полностью здоровым, мать ребенка тоже чувствует себя хорошо.

Раньше сообщалось о том, что Энн Хэтэуэй родила ребенка. А также 22 медсестры одновременно забеременели.