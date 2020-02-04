На Киев надвигается снегопад. В среду утром и днем, 5 февраля, в стране ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-20 м / с, метели, а на дорогах гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Ожидается налипание мокрого снега и образования снежного покрова высотой 5-10 см (1 уровень опасности, желтый).

В четверг, 6 февраля, ночью существенных осадков не ожидается, а днем - небольшой снег. Вместе с тем, уже с 6 февраля ожидается понижение температуры ночью до 5-7 градусов мороза, днем 1-3 градуса мороза.

"Столичная власть призывает водителей не выезжать без необходимости на собственном авто и отдать предпочтение общественному пассажирскому транспорту", - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что из-за непогоды в Украине более 600 населенных пунктов обесточены. 31 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 602 населенных пункта в двух областях.