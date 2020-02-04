Пользователи Google получили рассылку с информацией о том, что еще в ноябре 2019 года компания передавала незнакомым людям частные видеоролики из сервиса Google Фото. Об этом пишет The Verge.

Перебои в работе сервиса случились с 21 по 25 ноября 2019 года из-за технических проблем сервиса Takeout.

Пользователи могли получить неполный архив или частичный доступ к чужим видео. По словам разработчиков, фотографий это не коснулось. Детали Google не уточнила, но сообщается, что фирма починила неисправность в течение пяти дней.

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Компания не раскрыла количество пострадавших. По данным 9to5Google, от перебоя пострадали около 0,01 процента пользователей.

Издание сообщило, что в Google Фото насчитывается около миллиарда пользователей, поэтому число пострадавших может быть значительным (около 10 миллионов человек).

Google принесла извинения пользователям и предложила для решения проблемы удалить предыдущую загрузку, после чего перезалить контент заново.

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