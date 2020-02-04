Высший антикоррупционный суд Украины изучает финансы сожительницы мэра Одессы [ Редактировать ]
Высший антикоррупционный суд Украины продолжил рассмотрение дела мэра Одессы Геннадия Труханова, которого обвиняют в сокрытии имущества. По версии следствия, Труханов не указал в электронной декларации за 2015-2016 годы имущество своей бывшей жены Татьяны Колтуновой, с которой он, по версии следствия же, продолжает иметь совместный быт. Защита мэра Труханова это отрицает и заявляет, что с бывшей супругой мэр общается, но совместного хозяйства не ведет.
В ходе январских заседаний суду представили видео обыска в доме Колтуновой, в ходе которого, как утверждают правоохранители, были выявлены доказательства того, что Труханов продолжает поддерживать с экс-супругой тесные взаимоотношения. В частности, там нашли банковские карты на имя Труханова, его личные вещи, а также зарегистрированный на него пистолет.
По мнению защиты одесского мэра, раз он официально не состоит в браке с Татьяной Колтуновой, но, как утверждает сторона обвинения, поддерживает с нею определенные отношения, значит бывшую жену мэра можно считать его любовницей. Но, вот тут-то и возникает самое интересное, по закону чиновники должны отчитываться о доходах своих личных и своих ближайших родственников (родителей, супругов, детей). Но, вопрос о доходах бывших жен или любовниц нигде законодательно не прописан.
Как отмечают эксперты, вопрос жен-любовниц, очень скользкий, решить в суде его можно теоретически. Все зависит от степени заинтересованность стороны обвинения и мотивированности судьей. То есть, за определенное вознаграждение бывшая жена может стать любовницей, да и вообще может появиться целый гарем из подруг и возлюбленных, который законодательно никак не регламентируется.
И здесь возникает самый интересный вопрос - закроют ли глаза судьи на «аморалку» мэра Одессы, и за сколько?
по теме
Сергій Каплін пропонує прив'язати ціну на газ для населення до поточних європейських цін
Паливо для населення має коштувати значно дешевше, - вважають в Конфедерації профспілок України
В НКРЄ затвердили нові тарифи на газ для населення - експерт
Тепер споживач платить окремо за газ компанії-постачальнику, та окремо за його доставку. Фахівці кажуть, - такий підхід для споживача - більш чесний
Пенсійна реформа в Україні: як заощадити на старість
Кожен українець, який працює легально, сплачує соціальний внесок - це 22% від зарплатні. Чому ця методика застаріла і не працює в українських реаліях?
Сім'ї загиблих у авіакатастрофі в Ірані отримають по 200 тисяч гривень - Кабмін
Одноразову грошову допомогу сім'ї загиблих в авіакатастрофі в Ірані держава надасть з резервного фонду
Скандальні премії: Дмитро Разумков закликав провести урядове розслідування
У Парламенті вимагають пояснень від Уряду, через інформацію про високі премії міністрів - напередодні екс-віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що нардепам підвищили зарплатню до 100 тисяч гривень, а урядовці отримали виплати від 200 до 500 тисяч гривень