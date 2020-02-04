Высший антикоррупционный суд Украины продолжил рассмотрение дела мэра Одессы Геннадия Труханова, которого обвиняют в сокрытии имущества. По версии следствия, Труханов не указал в электронной декларации за 2015-2016 годы имущество своей бывшей жены Татьяны Колтуновой, с которой он, по версии следствия же, продолжает иметь совместный быт. Защита мэра Труханова это отрицает и заявляет, что с бывшей супругой мэр общается, но совместного хозяйства не ведет.

В ходе январских заседаний суду представили видео обыска в доме Колтуновой, в ходе которого, как утверждают правоохранители, были выявлены доказательства того, что Труханов продолжает поддерживать с экс-супругой тесные взаимоотношения. В частности, там нашли банковские карты на имя Труханова, его личные вещи, а также зарегистрированный на него пистолет.

По мнению защиты одесского мэра, раз он официально не состоит в браке с Татьяной Колтуновой, но, как утверждает сторона обвинения, поддерживает с нею определенные отношения, значит бывшую жену мэра можно считать его любовницей. Но, вот тут-то и возникает самое интересное, по закону чиновники должны отчитываться о доходах своих личных и своих ближайших родственников (родителей, супругов, детей). Но, вопрос о доходах бывших жен или любовниц нигде законодательно не прописан.

Как отмечают эксперты, вопрос жен-любовниц, очень скользкий, решить в суде его можно теоретически. Все зависит от степени заинтересованность стороны обвинения и мотивированности судьей. То есть, за определенное вознаграждение бывшая жена может стать любовницей, да и вообще может появиться целый гарем из подруг и возлюбленных, который законодательно никак не регламентируется.

И здесь возникает самый интересный вопрос - закроют ли глаза судьи на «аморалку» мэра Одессы, и за сколько?