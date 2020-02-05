Рацион питания - важная составляющая здоровья человека. Продукты влияют на разные процессы в нашем организме и умеют, как вредить, так и приносить пользу. Эксперты рассказали, какие продукты заставляют мозг активно работать. Об этом сообщает newsyou.info.

Мозг на шестьдесят процентов состоит из жиров, поэтому ему нужны "жирные стройматериалы" - например, жирная красная рыба. Употребляя семгу и форель, вы насытите организм омега-3-ненасыщенными жирными кислотами, необходимыми для формирования здоровых клеток мозга (и не только мозга).

Читайте также Какие продукты обеспечивают долголетие

Другой важный для здоровья мозга продукт - темный шоколад. Вещества, которые входят в состав этого лакомства, повышают приток крови к мозгу, благодаря чему улучшаются когнитивные способности. Съели шоколадку и получили бонус к памяти, вниманию и скорости реакции. Но этим средством не стоит злоупотреблять, если вы не хотите обзавестись лишними килограммами.

Важный продукт для здоровья мозга - куркума. В составе этой пряности есть вещество под названием куркумин, которое улучшает синтез серотонина и дофамина - двух важнейших нейромедиаторов. Мозгу, кроме того, не повредят грецкие орехи и кофе. Орехи действуют подобно жирной рыбе, а кофе представляет собой эффективный неврологический стимулятор, а также содержит полезные антиоксиданты.

Ранее сообщалось, какие продукты снижают уровень холестерина.