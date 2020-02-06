Робот став диригентом оркестру [ Редактировать ]
Відцифрована творчість. В Об'єднаних Арабських Еміратах керував оркестром робот-диригент. Диво техніки створили в Японії. Чи порозумілася машина з людьми і що з того вийшло - далі.
Без диригентської палички, фрака й партитури. Андроїд Альтер-3 керує оркестром не менш завзято, ніж справжній диригент. І навіть співає сам.
Роботи сильніші, витриваліші, й навіть у шахи вже давно людей переграли. Та от мистецтво їм поки що дається складно - запевняє автор опери, яка звучить зі сцени.
"Роботи і штучний інтелект зараз повсюди. Вони багато чого уміють. Та от чи здатні машини на творчість - це питання. Ті, що існують сьогодні - ні. Зараз ми можемо побачити хіба що результат взаємодії ще недосконалих технологій і людини", - говорить Кейчіро Шибуйя, композитор.
Робот-диригент самостійно контролює темп і гучність звучання оркестру. Замість очей у андроїда - камери, тож він стежить за рухами усіх музикантів і підлаштовується під них.
"Рухи андроїда не запрограмовані, він сам ними керує. Нотний текст, написаний композитором, - ми перетворили на окрему програму. Робот самостійно її обробляє і перетворює на рухи", - говорить Котобукі Хікару, програміст.
Оперу для роботизованого оркестру японський композитор назвав "Страшна краса". Каже, це метафора відносин між людством і технологіями. Тим не менш, слухачів така музика - зовсім не відлякує.
"Ідея дуже цікава. Я навмисне прийшла подивитися, бо й сама музикантка. І я, і мої колеги звикли, що з нами працює жива людина, керує виконанням, показує, коли треба вступати. Але сьогоднішнє диригування - вражає", - говорить Анна Ковачевич, глядачка.
Такий ефектний виступ - результат майже трьох років роботи. Стільки часу пішло на написання програмного коду й репетиції, аби музиканти звикли до механічного диригента. Оперу вже ставили в Німеччині, Японії та Австралії.
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