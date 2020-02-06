Безхатькам взялися допомагати волонтери у Чернівцях. Разом із підопічними Кризового центру матері та дитини вони готують гарячі обіди і роздають тим, кому нема де жити. Харчі закуповують за гроші благодійників. Продовжить тему Ольга Паламарюк.

Від самісінького ранку підопічні кризового центру "Матері та дитини" готують обід.

"В нас ось є зтушена печінка куряча з цибулею і морквою. Зараз готується ще гречнева каша".

За кухаря сьогодні Ксенія. Вона мешкає в Центрі з двома синами.

"Діти о 9 вкладаються спати, ми спускаємося всі на кухню і починаємо приготування. Те, що, скажімо, може бути заздалегідь приготовано, воно готується звечора", - говорить Ксенія Клименко, підопічна кризового "Центру матері і дитини".

Сьогодні жінки готують обід не лише собі та своїм дітям. А й безхатькам. Курячий бульйон, гречана та ячмінна каша, тушкована печінка і капуста - всього 150 порцій. Планують нагодувати тих, хто не взмозі сам придбати харчі. Багатодітній матері Олені така ситуація знайома. До того, як потрапити сюди - жінка жила на вокзалі.

"Якщо б я на місці безхатьків була, я б теж звернулася до людей, які це роблять. Я б теж діткам своїм взяла поїсти", - говорить Олена Пахомова, підопічна кризового центру матері і дитини.

Готову їжу фасують і везуть на Соборну площу міста. Тут на гарячий обід уже чекають чимало людей.

Кожного пригощають порцією бульйону, хлібом та гарніром. Дітей - ще й солоденьким. Не відмовляють і тим, хто просто проходив повз і попросив зігрітися.

"Ми тут перший раз. Йшли додому з бабусею. Без нічого. Добре, що хоч мішечок мали біля себе. Зараз зігріються трошки і додому".

Харчі та солодощі закуплені коштом благодійників. Роздавати їжу допомагають студенти.

"Оскільки зараз зима, на вулиці така погода, то вирішили, що це будуть безхатьки. Ті, які ночують на вулицях, на вокзалах", - говорить Анастасія Бульбук, прес-секретарка благодійного фонду.