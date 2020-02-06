Синоптики не помилилися. Як і прогнозували -- погода різко погіршилася по всій Україні. Циклон "Петра" приніс похолодання та сніг. Найбільше від негоди страждають центральні та південні регіони країни. Далі оглянемо наслідки.

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Дніпро

Снігопад у Дніпрі спричинив дорожні затори. Через замети та погану видимість в них опинилися десятки автівок. Визволяти їх довелося рятувальникам. Сильний поривчастий вітер повалив близько 130-и дерев, що призвело до обривів ліній електропередач, а подекуди навіть погнуло труби газопостачання.

"Воно було наклонене, а тепер воно впало, а це ж ще сніг", - говорить Валентина Лебідь, жителька Дніпра.

Комунальні служби Дніпра від учорашнього вечора працюють в авральному режимі: чистять дороги й тротуари, прибирають повалені дерева, відновлюють вуличне освітлення.

Михайло Лисенко, заступник міського голови Дніпра.

"С уличным освещением, я думаю, мы справимся. Я думаю - до воскресенья, до обеда все будет восстановлено. На ликвидацию и уборку деревьев пойдет, порядка, я думаю, минимум неделя", - говорить Михайло Лисенко, заступник міського голови Дніпра.

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Миколаїв

Дерева, повалені вітром, пошкодили корпус дитячої лікарні у Миколаєві. Зруйновано балкон та огорожу. Через знеструмлення деякий час не працював міський транспорт. В Очакові впала водонапірна вежа. На багатьох ділянках рятувальники оперативно розчищали автошляхи від зламаного гілля. Тим часом у ДСНС попередили про подальше погіршення погоди на півдні.

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Кіровоградська область

На Кіровоградщині знеструмлено 57 населених пунктів. Вітер повалив багато дерев. На дорогах області рятувальники витягли із заметів десяток автівок.

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Запорізька область

У Запорізькій області товщина снігового покрову подекуди сягнула 20 сантиметрів. Всю ніч рятувальники чергували на автошляхах та діставати із засніжених кюветів автівки. Витягли 13 фур, 2 машини швидкої та 2 легковики.

"Окрім допомоги водіям, підрозділи ДСНС проводили роботи з розпилювання та прибирання дерев", - зазначив Олексій Федосов, заступник начальника ГУ ДСНС в Запорізькій області.

А вже зранку під Мелітополем, на слизькій дорозі, перекинулась маршрутка із пасажирами. П'ятьох людей госпіталізовано. Через негоду знеструмлено більше сімдесяти сіл, це - майже 18 тисяч жителів.

"До відновлювальних робіт залучено 73 аварійні бригади. Роботи триватимуть до повного відновлення електропостачання. Якщо говорити по місту Запоріжжя, на ранок в Запоріжжі без енергоспоживання залишилися близько 3 тисяч абонентів", - повідомила Зореслава Цупренко, прес-секретар "Запоріжжяобленерго".