Циклон "Петра" приніс в Україну різке похолодання [ Редактировать ]
Синоптики не помилилися. Як і прогнозували -- погода різко погіршилася по всій Україні. Циклон "Петра" приніс похолодання та сніг. Найбільше від негоди страждають центральні та південні регіони країни. Далі оглянемо наслідки.
* * *
Дніпро
Снігопад у Дніпрі спричинив дорожні затори. Через замети та погану видимість в них опинилися десятки автівок. Визволяти їх довелося рятувальникам. Сильний поривчастий вітер повалив близько 130-и дерев, що призвело до обривів ліній електропередач, а подекуди навіть погнуло труби газопостачання.
"Воно було наклонене, а тепер воно впало, а це ж ще сніг", - говорить Валентина Лебідь, жителька Дніпра.
Комунальні служби Дніпра від учорашнього вечора працюють в авральному режимі: чистять дороги й тротуари, прибирають повалені дерева, відновлюють вуличне освітлення.
Михайло Лисенко, заступник міського голови Дніпра.
"С уличным освещением, я думаю, мы справимся. Я думаю - до воскресенья, до обеда все будет восстановлено. На ликвидацию и уборку деревьев пойдет, порядка, я думаю, минимум неделя", - говорить Михайло Лисенко, заступник міського голови Дніпра.
* * *
Миколаїв
Дерева, повалені вітром, пошкодили корпус дитячої лікарні у Миколаєві. Зруйновано балкон та огорожу. Через знеструмлення деякий час не працював міський транспорт. В Очакові впала водонапірна вежа. На багатьох ділянках рятувальники оперативно розчищали автошляхи від зламаного гілля. Тим часом у ДСНС попередили про подальше погіршення погоди на півдні.
* * *
Кіровоградська область
На Кіровоградщині знеструмлено 57 населених пунктів. Вітер повалив багато дерев. На дорогах області рятувальники витягли із заметів десяток автівок.
* * *
Запорізька область
У Запорізькій області товщина снігового покрову подекуди сягнула 20 сантиметрів. Всю ніч рятувальники чергували на автошляхах та діставати із засніжених кюветів автівки. Витягли 13 фур, 2 машини швидкої та 2 легковики.
"Окрім допомоги водіям, підрозділи ДСНС проводили роботи з розпилювання та прибирання дерев", - зазначив Олексій Федосов, заступник начальника ГУ ДСНС в Запорізькій області.
А вже зранку під Мелітополем, на слизькій дорозі, перекинулась маршрутка із пасажирами. П'ятьох людей госпіталізовано. Через негоду знеструмлено більше сімдесяти сіл, це - майже 18 тисяч жителів.
"До відновлювальних робіт залучено 73 аварійні бригади. Роботи триватимуть до повного відновлення електропостачання. Якщо говорити по місту Запоріжжя, на ранок в Запоріжжі без енергоспоживання залишилися близько 3 тисяч абонентів", - повідомила Зореслава Цупренко, прес-секретар "Запоріжжяобленерго".
по теме
Шторм "Глорія": в Іспанії загинув українець
У Барселоні жителі насилу пересуваються вулицями - всюди розтрощені мотоцикли й повалені дерева
Снігопади в Україні знеструмили десятки населених пунктів
Понад сорок населених пунктів знеструмлені в Україні через сильний вітер та опади. Найбільше постраждали Івано-Франківська та Одеська області. Наслідки рясного снігопаду сьогодні відчули на собі жителі Буковини
В Україні оголосили штормове попередження
Суне циклон з холодом та значними опадами. Від сьогодні сильний сніг та вітер огорне західні регіони. Завтра негода дістанеться центральних областей
Негода в Україні: 600 населених пунктів залишилися без світла
Найбільше постраждали Одеська, Дніпропетровська та Херсонська області
На Киев надвигается снегопад
На Киев надвигается снегопад. В среду утром и днем, 5 февраля, в стране ожидаются порывы северо-восточного ветра