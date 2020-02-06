Європейська медицина в українській клініці. У Луцьку успішно оперують маленьких пацієнтів з найскладнішими вродженими вадами. Раніше таких дітей доводилося відправляли на лікування за кордон. Тепер європейські фахівці приїздять на Волинь, аби безкоштовно оперувати спільно з українськими хірургами.

На операційному столі - чотиримісячна Ірина. Її оперують троє хірургів: двоє українців і француз:

"Хвилюємся, переживаєм дуже, щоб все було добре".

Мати дитини розповідає: донька народилася здоровою, втім у місячному віці медики поставили їй несподіваний діагноз.

"Вроджена вада серця і вроджена аноректальна вада. Потрібна операція". - говорить Юлія Стасюк, мама пацієнтки.

Провести надскладну операцію погодився професор із Франції. Він уперше приїхав до України на запрошення волинських медиків.

"Операція пройшла успішно. У цій лікарні чудові технічні умови. Практично такі ж, як і в університетській клініці Нансі. Можна сказати, що дитина житиме звичайним життям. Жодних подальших проблем виникнути не повинно", - говорить Жан Луї Лемель, завідувач відділенням дитячої хірургії та урології університетської клініки Нансі (Франція).

"Форма атризії була коротка, низька і тому це все дало нам змогу провести одноетапно сьогодні. Ми планували, що буде важче", - зазначає Вячеслав Дидюк, дитячий хірург.

Оперувати складні вроджені вади у дітей В'ячеслав Дидюк протягом року вчився у Франції. Там і зав'язалася співпраця Волинської обласної дитячої лікарні та університетської клініки Нансі.

"Такі дітки завжди потребували таких складних операцій. Зміст відправляти їх на вищий рівень, якщо можна зробити всі умови отут. Приїдуть професори, навчать наших хірургів і наші хірурги далі вже будуть оперувати самі", - зазначив Сергій Ляшенко, директор Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання.

Відтепер, спільно з французькими колегами, волинські лікарі планують розвивати ще й відділення дитячої урології.

"Нам цікаво в тих деталях розібратися операції, як от вона проводиться у Франції. Обговорювали якісь моменти медицини в нас в Україні і в Франції. Нам цікаво порівняти, бо в нас іде зараз реформа", - говорить Ігор Дородних, медичний директор з хірургічної роботи Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання.

"Моя хірургічна місія дозволить мені поділитися досвідом з українськими лікарями. Познайомитися з українськими сім'ями, які мають проблеми з дітьми і постаратися їм допомогти", - підкреслює Жан Луї Лемель, завідувач відділення дитячої хірургії та урології університетської клініки Нансі (Франція).

У Волинській лікарні професор Лемель проведе ще кілька складних урологічних операцій. У закладі сподіваються, що його досвід дасть шанс на повноцінне життя ще багатьом маленьким пацієнтам.