В четверг, 6 февраля, впервые в Украине создали Командование медицинских сил Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает "Армия Inform".

Первым командующим медицинских сил назначен генерал-майор медицинской службы Игорь Хоменко.

Как отмечается, формирование новой структуры предполагает объединение медицинской службы под единое руководство командующего медицинских сил, которое подчиняется главнокомандующему ВСУ.

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По словам Хоменко, создание Командования медицинских сил планировалось в следующем 2021 году, однако руководство и оборонного ведомства и Генерального штаба инициировало ускорение проведения реформ, в том числе и относительно создания единого руководства.

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Напомним, Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект о признании таким, что утратил действие, закона "О Строевом уставе Вооруженных сил Украины". "За" проголосовали 278 депутатов. Также сообщалось, что Зеленский рассказал о недоброжелателях Украины в ЕС.