В Украине создали Командование медицинских сил [ Редактировать ]
В четверг, 6 февраля, впервые в Украине создали Командование медицинских сил Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает "Армия Inform".
Первым командующим медицинских сил назначен генерал-майор медицинской службы Игорь Хоменко.
Как отмечается, формирование новой структуры предполагает объединение медицинской службы под единое руководство командующего медицинских сил, которое подчиняется главнокомандующему ВСУ.
По словам Хоменко, создание Командования медицинских сил планировалось в следующем 2021 году, однако руководство и оборонного ведомства и Генерального штаба инициировало ускорение проведения реформ, в том числе и относительно создания единого руководства.
Ранее мы писали о том, что Великобритания продлила программу обучения ВСУ на три года.
Напомним, Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект о признании таким, что утратил действие, закона "О Строевом уставе Вооруженных сил Украины". "За" проголосовали 278 депутатов. Также сообщалось, что Зеленский рассказал о недоброжелателях Украины в ЕС.
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