Закон о строевом уставе ВСУ отменили [ Редактировать ]
В среду, 5 февраля, Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект о признании таким, что утратил действие, закона "О Строевом уставе Вооруженных сил Украины". "За" проголосовали 278 депутатов.
"Законопроект направлен на внедрение стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности с целью достижения критериев, необходимых для приобретения членства в Организации Североатлантического договора", - говорится в пояснительной записке.
Также принятый закон позволит привести нормативно-правовые акты Украины в соответствие к евроатлантическим нормам и критериям членства в НАТО путем внесения изменений в соответствующие законодательные и другие нормативно-правовые акты Украины по вопросам, которые регулируются Строевым уставом ВСУ.
До 1 марта 2020 года Кабмин должен внести свои нормативно-правовые акты, предусмотрев:
- полномочия Минобороны определять строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием;
- строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах;
- порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра, место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения;
- обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.
Данный закон вступит в силу с 1 марта 2020 года.
Ранее мы писали о том, что Великобритания продлила программу обучения ВСУ на три года.
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