В пятницу, 7 февраля, высота снежного покрова в Карпатах местами превышает 1 метр. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

По данным синоптиков, по состоянию на 8 утра на снеголавинной станции Пожежевская зафиксирована высота снежного покрова 67-125 сантиметров. Температура воздуха достигает -6 градусов. Снег свежий, рыхлый и слабо закреплен.

Кроме того, от 20 до 70 сантиметров снега выпало в районе снеголавинной станции Плай. Отмечается, что снег свежий, пылевидный и хорошо закреплен. Также наблюдаются карнизы и переметы. Температура воздуха на снеголавинной станции до -4 градусов.

Напомним, недавно Карпаты засыпало снегом.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине более 600 населенных пунктов обесточены. А в пятницу,7 февраля, в Украине ожидают мороз и снегопады. Так, температурные столбики опустятся будет до -5 градусов. На дорогах ожидается гололедица.

Мы писали, что непогода заблокировала движение, из-за чего закрыли трассы и аэропорт в Херсоне. В 134 населенных пунктах пропало электроснабжение из-за ухудшения погоды. А также, в Одесской области закрыли несколько трасс.