В Китае власти Шанхая запретили людям находиться на улице и в общественных местах без медицинских масок. Эти меры ввели из-за нового коронавируса. Об этом сообщает издание Xinhuanet.

Если же люди будут отказываться от медицинских масок, правоохранительные органы начнут строгое разбирательство.

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"Любой человек, прибывший в аэропорт, железнодорожный вокзал, междугородний автовокзал, остановку рельсового транспорта, а также находящийся в учреждениях здравоохранения, торговых центрах, супермаркетах и других общественных местах этого города, должен носить маску и не препятствовать измерению температуры. В случае отказа сотрудничать и нарушения порядка правоохранительные органы начнут строгое разбирательство", - говорится в сообщении.

Мы писали о том, что возле берегов Японии круизный лайнер Diamond Princess задержали на двухнедельный карантин.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.