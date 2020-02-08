В Шанхае людям запретили ходить без масок [ Редактировать ]
В Китае власти Шанхая запретили людям находиться на улице и в общественных местах без медицинских масок. Эти меры ввели из-за нового коронавируса. Об этом сообщает издание Xinhuanet.
Если же люди будут отказываться от медицинских масок, правоохранительные органы начнут строгое разбирательство.
"Любой человек, прибывший в аэропорт, железнодорожный вокзал, междугородний автовокзал, остановку рельсового транспорта, а также находящийся в учреждениях здравоохранения, торговых центрах, супермаркетах и других общественных местах этого города, должен носить маску и не препятствовать измерению температуры. В случае отказа сотрудничать и нарушения порядка правоохранительные органы начнут строгое разбирательство", - говорится в сообщении.
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Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
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