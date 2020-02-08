Концесія під сумнівом. Передача об'єктів інфраструктури в тимчасове управління іноземним інвесторам може зірватися. Контракти блокують у судах. А суми потенційних вливань зменшуються в рази. Продовжать мої колеги.

Модернізація залізниці, доріг, морських портів та аеропортів України - і все це коштом іноземних інвесторів. Про такі амбітні плани в уряді заявляли у вересні 2019. А вже у жовтні для їх реалізації парламент ухвалив новий закон про концесії.

"Закон відповідний - новий, сучасний, було ухвалено лише восени 2019 року. І цей закон передбачає, що концесія - це така форма державно-приватного партнерства, за якою державне майно, об'єкти комунальної власності, наприклад: порти, аеропорти, державні підприємства - можуть передаватися в управління, або в користування в приватні руки. За це сплачуються концесійні платежі. І строк може становити від 5 до 50 років", - пояснює Тетяна Острікова, народний депутат Верховної Ради VIII скликання.

"Якщо це справедлива концесія - то "за". Якщо це така концесія, яка була за попередні часи… ну, то було смішно. Коли, так скажемо, державні підприємства передавалися у власність друзям, які були близькі до влади - звичайно, що вони вели себе не дуже чесно. І концесія була така собі, напівлегальна", - пояснює Олександр Охріменко, економічний експерт.

Уже незабаром у Мінінфраструктури планують передати у приватне управління відразу чотири аеропорти у концесію - Запорізького, Херсонського, Чернівецького та Львівського. Утім, фахівці сумніваються в доцільності цього кроку.

"В чому суть концесії. Дається аеропорт, крім того, що аеропорт працює, добудовується інфраструктура. Починаючи від стоянок, магазинів, готелів", - говорить Олександр Охріменко, економічний експерт.

"Якщо ми говоримо про аеропорт Львова, то всі хто користувалися ним знають, що він новітній, сучасний. Побудований до Євро-2012. На нього було витрачено багато коштів платників українських податків. Він сьогодні є прибутковий. Він сьогодні нарощує пасажиропотік. І мені, на приклад, не до кінця на сьогоднішній день зрозуміло, які є причини передавати саме це підприємство в концесію в якісь приватні руки. Тому що він і так є, на сьогоднішній день, доволі вдалим прикладом успішного державного управління", - вважає Тетяна Острікова.

В Уряді вже почали процес передання в концесію і морських портів Миколаєва та Херсона. Старт провалися. Проблеми почалися вже під час обрання переможців конкурсу на управління, через їх незначну кількість. Відсутність конкуренції призвела до зменшення у рази загальної суми запланованих інвестиційних надходжень.

"Анонсувався розмір інвестицій - близько 17 мільярдів гривень. В результаті ми читаємо анонси, що проведено концесійні конкурси, переможець - катарська компанія - не плутати з оманськими. Це оператор катарського порту, яка має успішність в цьому. Але ми бачимо розмір інвестицій в рази менший - близько трьох мільярдів. Тому, все ж таки важливо, щоб громадськість знала, щоб люди-українці знали - умови цих концесійних договорів", - говорить Тетяна Острікова.

Передання морського порту в Херсоні в концесію - взагалі заблоковане за рішенням суду. Цю ситуацію коментував і президент Зеленський. Він наголосив, що в Україні досі є проблеми із захистом прав інвесторів. Тому влада ініціюватиме повне перезавантаження судової системи.