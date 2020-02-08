Блокувати закон про ринок землі, аж доки не знайдеться компроміс. До цього закликали фермери Житомирщини. Сьогодні вдень, вони зустрілися з представниками парламенту. Про що говорили - знає Юлія Жешко.

На одній із центральних площ Житомира - зустріч політиків та аграріїв. Фермери висловили не впевнені, що кілька тисяч аграріїв завадить монобільшості запровадити "ринок землі". Тож, закликали підтримати їх усіх не байдужих.

"Позавчора ж були під стінами Верховної Ради. Але якщо там не буде всієї країни - ніхто нас не почує. Тому що земля - це не товар. Ну що таке продати землю. Це продати повітря, продати воду. У нас є звернення до вас. І ми неодноразово вже були на зустрічі у міністра Милованова. Не чує там ніхто. Що казати".

"Вони ідуть проти народу таким чином. Коли 70% народу проти. А вони ламають через коліно. Це дуже погана історія", - вважає Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Співголова "Опозиційної платформи - За життя" каже, політсила наполягає на більш як трьох тисячах правок, але їх ігнорують. Аграрії ж поскаржились і на нещодавню зустріч з міністром економрозвитку та сільського господарства Тимофієм Миловановим.

"Ми намагалися пояснити, що не мала орендна плата, а великі податки. Оподаткували в сільському господарстві все. Врожай, земля, люди. Ми проводили паралелі в країнах Європи. На скільки мають люди дотації на землю, на худобу. Або безкоштовне, або пільгове пальне".

Оподаткування фермерського господарства в Україні найвище в Європі, кажуть аграрії. Так, податок на молоко у нас - 20%, а в країнах Європи - не більше 7%. Це ускладнює конкуренцію.

"Людина приходить і каже - мені не треба ваша оренда. Бо у мене забирають субсидії. А якщо забирають субсидії, все. Вона з тієї пенсії не може сплачувати елементарне. За тепло. Не кажучи вже про їжу. Ви знаєте, мені хочеться взяти тих слуг народу і проїхати по селах де хазяюють фермері. Потім, де хазяйнують агрохолдинги. Щоб ми показали як живуть люди. Я би хотів, щоб Сольський, Зеленський Гончарук - проїхав от так з камерами. Якщо вони кажуть, що люди живуть краще, там де холдинги - ми відійдемо в сторону".

Невдоволені аграріїв і роботою деяких депутатів від округу. Ті обіцяли закон про ринок землі блокувати. Натомість проголосували "за".

"Они мне жаловались сегодня на позицию их депутата-мажоритарщика, которому они рассказывают о проблемах. Он приезжает, смотрит. Говорит - я все понимаю. А потом голосует за. Как вообще это можно понять", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Про проблеми аграріїв в цьому регіоні знають і урядовці. Та за словами політиків: всі прохання і вимоги людей осідають у владних кабінетах.

"Разом з тим, не дивлячись на те, що сюди приїжджав Милованов та інші високопосадовці - носії тієї псевдореформи. Вони не почули. Нічого досі не враховано. Навіть те, що пообіцяли в минулому році просто не виконано. І сьогодні той закон, який запропонований Зеленським і "слугами народу" - знищить село, українського виробника. І все скуплять транснаціональні компанії", - говорить Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

"Они чувствуют себя обманутыми. Потому что правительство, которое готовит законопроект по рынку земли - их не слышит. То есть, очень много проблем. Я считаю, что мы сделали правильно, когда объявили бойкот по этому закону. И он должен быть тщательно рассмотрен. Учтены все правки фермеров. Потом должны объяснить их людям, собрать референдум. Люди скажут да или нет. И принимать его в том случае если люди скажут да. Наши позиция правильная", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співноголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Наприкінці дискусії зійшлись в одному: боротьбу за ветування законопроекту про впровадження ринку землі вестимуть і надалі. Народні обранці - на законодавчому рівні. А аграрії - на площах в урядовому кварталі.