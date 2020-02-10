Популярная супермодель Белла Хадид вышла на подиум в Нью-Йорке в бюстгальтере. Соответствующие фото появилось на странице звезды в Instagram.

Модель выступила на показе американского бренда Brandon Maxwell в рамка демонстрации коллекции сезона осень-зима 2020.

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Хадид, которой сейчас 23 года, вышла в черном блестящем бюстгальтере, серебристых брюках и атласном пиджаке.

Дополнением к образу стала "леопардовая" сумочка.

Также на показе звезда продемонстрировала пышную шифоновую юбку в комплекте с коротким топом. Верхняя часть наряда имеет откровенный разрез и частично обнажает грудь звезды.

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