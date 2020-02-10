Белла Хадид в нижнем белье удивила зрителей показа [ Редактировать ]
Популярная супермодель Белла Хадид вышла на подиум в Нью-Йорке в бюстгальтере. Соответствующие фото появилось на странице звезды в Instagram.
Модель выступила на показе американского бренда Brandon Maxwell в рамка демонстрации коллекции сезона осень-зима 2020.
Хадид, которой сейчас 23 года, вышла в черном блестящем бюстгальтере, серебристых брюках и атласном пиджаке.
Дополнением к образу стала "леопардовая" сумочка.
Также на показе звезда продемонстрировала пышную шифоновую юбку в комплекте с коротким топом. Верхняя часть наряда имеет откровенный разрез и частично обнажает грудь звезды.
Night at the museum @brandonmaxwell
Публикация от Bella 🦋 (@bellahadid)
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