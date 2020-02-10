Ведущую Аллу Мазур, у которой врачи обнаружили рак, ждет тяжелая операция. Об этом сообщил Андрей Козак, который является руководителем благотворительного фонда "Милосердие Ради Будущего".

Ведущая уже пережила 4 химиотерапии, сейчас ее ожидает тяжелая операция.

Руководитель благотворительного фонда призвал украинцев молиться за здоровье известной ведущей.

Алла Мазур ожидает тяжелую операцию! Четыре химиотерапии уже позади, сил осталось мало. Пожелаем нашей коллеге, телеведущей и просто невероятно хорошему человеку здоровье и силы!

"Украина, крайне нуждаемся в Вашей молитве и максимальном распространении. Боже, благослови и помоги. Общей молитвой украинцев. Верю, что все будет хорошо", - добавил руководитель благотворительного фонда "Милосердие Ради Будущего".

Напомним, о том, что у известной телеведущей Аллы Мазур нашли рак, стало известно в ноябре 2019 года. Также мы писали о том, что у звезды "Беверли-Хиллз" снова обнаружили рак . Ранее в СМИ появилась информация о том, что российскую актрису Анастасию Заворотнюк выписали из реабилитационного центра под Москвой. Т