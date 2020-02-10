В результате шторма "Кира", который на выходных накрыл Европу, погибли шесть человек. Об этом сообщает Associated Press.

Известно, что Швеции утонул один человек. Лодка, на которой он плыл со знакомым по озеру Феген, перевернулась. Погибшего мужчину выбросило на берег волнами. Другого пассажира до сих пор ищут.

В Словении и южной Великобритании погибли по одному человеку. На их автомобили из-за сильного ветра упали деревья. В Чехии пострадало пять человек. В больнице умерла женщина, которую ударило деревом. Кроме того, в стране без электричества осталось 290 тысяч домохозяйств.

На горнолыжном курорте в Польше погибли женщина и ее дочь. Ураган сорвал крышу пункта проката лыжного снаряжения. Ветром крышу унесло на людей, которые были возле подъемника. В результате инцидента пострадали еще три человека.

Следует заметить, что порывы ветра "Киры" достигали 150 км/час. Во Франции без света остались 130 тысяч домов, в Британии - 62 тысячи, в немецкой Баварии - 50 тысяч, в Швеции - 16 тысяч, в Ирландии - десять тысяч.

Раньше сообщалось о том, что на Европу обрушился сильный ураган. А также из-за непогоды в Украине более 600 населенных пунктов обесточены.