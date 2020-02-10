В Европе начал бушевать ураган. Из-за сильного ветра на дорогах останавливается движение, многие здания разрушены, деревья повалены. Об этом сообщает Bild

В северной и центральной частях Германии в воскресенье, 9 февраля, было парализовано движение на железной дороге - оператор Deutsche Bahn остановил междугородское сообщение до 10 утра понедельника. Руководство железной дороги предупредило о задержках поездов в течение дня.

В городе Саарбрюккен два человека серьезно пострадали, когда на них упало дерево. Один из пострадавших находится в смертельной опасности. Из-за поваленных деревьев автомобильные дороги заблокированы в Северном Рейне-Вестфалия и Нижней Саксонии.

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Ожидают, что ураган переместится на юг страны. В аэропорту Мюнхена отменены 424 рейса из тысячи. Ожидается, что до 35 рейсов будут отменены в Штутгарте.

Дети не пойдут в школу на севере страны, в частности, в Геттингене, Ганновере и Бремерфхафене. Школы закрыты и на юге, в некоторых районах Баварии.

В Польше замдиректора правительственного центра безопасности Гжегож Свищ сообщил, что в результате урагана повреждены дома и много людей остались без электричества.

В связи с сильным ветром до 7 часов утра (по киевскому времени - ред.) Государственная пожарная служба зафиксировала на территории страны более 1,1 тыс. вызовов (относительно ликвидации последствий стихии). Повреждены 15 домов, три из которых - хозяйственного пользования. Без электричества остаются 55 тыс. пользователей (всего в Подкарпатском воеводстве - 14 тыс.).

Из-за сильного ветра отменены авиарейсы из польских аэропортов во многие города Германии, Нидерландов, Бельгии и Франции.

Раньше сообщалось о том, что из-за непогоды в Украине более 600 населенных пунктов обесточены.

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