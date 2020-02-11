У Китаї зростає кількість одужавших від коронавірусу [ Редактировать ]
Частка недужих, які побороли коронавірус - зросла вшестеро за два тижні. Про це повідомили китайські лікарі. Раніше хворобу долав трохи більше як один відсоток пацієнтів, нині вже понад вісім.
Висновки зробили на основі даних з міста Ухань, де вперше зафіксували атипову пневмонію. Досліджувати причини її появи до Піднебесної прибули експерти ВООЗ.
Вони намагатимуться запобігти поширенню вірусу. Очільник організації застеріг - невдовзі інфекція може вийти за межі Китаю. За останніми даними, жертвами епідемії стали 1013 людей. Підтверджених випадків зараження - понад 42 з половиною тисячі.
"Останнім часом дедалі більше випадків захворювання серед тих, хто не був у Китаї. Такі інфіковані вже з'явилися у Франції, Великій Британії. Наразі їх небагато. Але це може бути іскрою, яка переросте в полум'я. Наше завдання - запобігти можливим спалахам", - говорить Тедрос Адханом Гебрейєсус, генеральний директор ВООЗ.
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