Частка недужих, які побороли коронавірус - зросла вшестеро за два тижні. Про це повідомили китайські лікарі. Раніше хворобу долав трохи більше як один відсоток пацієнтів, нині вже понад вісім.

Висновки зробили на основі даних з міста Ухань, де вперше зафіксували атипову пневмонію. Досліджувати причини її появи до Піднебесної прибули експерти ВООЗ.

Вони намагатимуться запобігти поширенню вірусу. Очільник організації застеріг - невдовзі інфекція може вийти за межі Китаю. За останніми даними, жертвами епідемії стали 1013 людей. Підтверджених випадків зараження - понад 42 з половиною тисячі.

"Останнім часом дедалі більше випадків захворювання серед тих, хто не був у Китаї. Такі інфіковані вже з'явилися у Франції, Великій Британії. Наразі їх небагато. Але це може бути іскрою, яка переросте в полум'я. Наше завдання - запобігти можливим спалахам", - говорить Тедрос Адханом Гебрейєсус, генеральний директор ВООЗ.