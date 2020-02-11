На Донбасі противник бив із гранатометів та стрілецької зброї [ Редактировать ]
І до подій на сході України. П'ять ворожих обстрілів зафіксували минулої доби на Донбасі. Окупанти атакували опорні пункти армійців неподалік Красногорівки, Павлополя, Хутора Вільного та Оріхового.
Накривали вогнем із гранатометів та стрілецької зброї. В українському війську - без втрат.
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