Во вторник, 11 февраля, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко "упал". По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $5.64. За месяц курс вырос на $1638.98. Об этом сообщает myfin.by.

Теперь за монету предлагают $9800.01.

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Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $221.54;

Litecoin $221.54;

Bitcoin Cash $4450.87.

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Кроме того, на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году. А в издании The Economist заявили, что курс доллара в Украине должен быть 10,05 гривен.

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