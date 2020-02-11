Курс биткоина продолжает "падать" [ Редактировать ]
Во вторник, 11 февраля, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко "упал". По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $5.64. За месяц курс вырос на $1638.98. Об этом сообщает myfin.by.
Теперь за монету предлагают $9800.01.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $221.54;
- Litecoin $221.54;
- Bitcoin Cash $4450.87.
Раньше сообщалось о том, что на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году.
Мы писали о том, что цены на газ для населения снизили. Читайте также, как получить льготы и субсидии по новым правилам. Также Украина заинтересована в возможности импорта азербайджанского газа, который проходит через территорию Турции
Кроме того, на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году. А в издании The Economist заявили, что курс доллара в Украине должен быть 10,05 гривен.
Читайте также о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
по теме
Курс биткоина: сколько стоит криптовалюта
В четверг, 30 января, курс самой популярной криптовалюты биткоина стремительно растет
Курс биткоина стремительно растет
В среду, 27 января, курс самой популярной криптовалюты биткоина стремительно растет
Курс биткоина рекордно "взлетел"
Во вторник, 28 января, курс самой популярной криптовалюты биткоина стремительно растет
Курс биткоина стремительно растет
В среду, 22 января, курс самой популярной криптовалюты биткоина стремительно растет
Курс биткоина резко "упал"
В понедельник, 10 февраля, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал