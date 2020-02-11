В Черкассах случилось тройное ДТП, есть жертвы [ Редактировать ]
В понедельник, 10 февраля, в Черкассах произошло ДТП. В результате происшествия один человек погиб, еще пять получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба в Черкасской области.
В настоящее время по данному факту следственным управлением ГУНП в Черкасской области расследуется уголовное производство, открытое по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе следствия.
Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами "слетел" в обрыв, а также в жутком ДТП под Черниговом погибли три человека.
Кроме того, в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, а также у маршрутки на ходу отвалились колеса.
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