В понедельник, 10 февраля, в Черкассах произошло ДТП. В результате происшествия один человек погиб, еще пять получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба в Черкасской области.

В настоящее время по данному факту следственным управлением ГУНП в Черкасской области расследуется уголовное производство, открытое по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе следствия.

Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами "слетел" в обрыв, а также в жутком ДТП под Черниговом погибли три человека.

Кроме того, в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, а также у маршрутки на ходу отвалились колеса.