В субботу, 15 февраля, в Украине будут отмечать большой религиозный праздник - Сретение Господне. Этот праздник посвящен принесению младенца Иисуса в Иерусалимский храм.

В народе говорят, что на Сретение Господне встречается зима и весна. Если вечером похолодает, то зима на некоторое время задержится.

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В этот день есть целый ряд примет, которые передавались в обществе с поколения в поколение:

Тихая погода в этот день предвещает хороший урожай поля и роение пчел.

На Сретение тепло и солнечно - ждите теплую весну.

Если на Сретение падает снег - весна будет поздней и холодной.

На Сретение капает вода с крыши - зима еще долго продержится.

Под крышами сосульки - к хорошему урожаю кукурузы.

Ветер на Сретение - к урожаю плодовых деревьев.

Если на деревьях лежит иней - родят хорошо гречка и картофель.

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