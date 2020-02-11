Сретение Господне: главные приметы праздника [ Редактировать ]
В субботу, 15 февраля, в Украине будут отмечать большой религиозный праздник - Сретение Господне. Этот праздник посвящен принесению младенца Иисуса в Иерусалимский храм.
В народе говорят, что на Сретение Господне встречается зима и весна. Если вечером похолодает, то зима на некоторое время задержится.
В этот день есть целый ряд примет, которые передавались в обществе с поколения в поколение:
- Тихая погода в этот день предвещает хороший урожай поля и роение пчел.
- На Сретение тепло и солнечно - ждите теплую весну.
- Если на Сретение падает снег - весна будет поздней и холодной.
- На Сретение капает вода с крыши - зима еще долго продержится.
- Под крышами сосульки - к хорошему урожаю кукурузы.
- Ветер на Сретение - к урожаю плодовых деревьев.
- Если на деревьях лежит иней - родят хорошо гречка и картофель.
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