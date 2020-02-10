Сретение Господне: традиции праздника [ Редактировать ]
В субботу, 15 февраля, в Украине будут отмечать большой религиозный праздник - Сретение господне. Этот праздник посвящен принесению младенца Иисуса в Иерусалимский храм.
В переводе с церковнославянского слово "сретение" - это "встреча". Имеется в виду встреча Ветхого и Нового Заветов. В этот день существует целый ряд традиций.
Традиции
Согласно обычаям, в храме 15 февраля проводится праздничное богослужение, которое включает освящение церковных свечей. Наши предки верили, что сретенские свечи помогают защитить дом от пожаров и молний. В доме зажигали сретенскую свечу, когда за окном бушевала непогода.
Также зажигать Сретенскую свечу позволяется:
- Когда в мире происходят страшные природные катастрофы;
- Когда рядом начался пожар;
- Когда роженица во время родов не может разрешиться от бремени
- Когда человек отходит в мир иной.
На Сретение освящают воду. Считается, что она обладает целебными свойствами. Сретенской водой умываются, пьют, если чувствуют боль, также ею можно натереть больное место.
Спасает сретенская вода и от "сглаза". Сретенской водой поят домашних животных и скот, чтобы не болели.
Молодежь на Сретение традиционно устраивала гуляния.
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