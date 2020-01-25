В субботу, 25 января, в Киеве на улице Тростянецкой, 5 случилось происшествие. Так, в многоэтажке на предпоследнем этаже загорелся балкон. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в своем Instagram.

Известно, что на месте работают спасатели ГСЧС. Информации о потерпевших и жертвах пока не поступало.

Раньше сообщалось о том, что у здания Европарламента мужчина облил себя бензином и поджег. А также в Ривненской многоэтажке произошел взрыв.

Мы также писали о том, что в Луцке случился пожар, во время которого погиб 73-летний мужчина.

Добавим, что в Харькове мужчина принес на работу гранату и угрожал взорвать ее. Правоохранителям удалось задержать злоумышленника. Также, в Киевской области в страшном пожаре погибли отец и двое детей.

Podrobnosti.ua ранее писали о том, что в Днепре в квартире взорвалась граната. Так, в результате происшествия пострадали два человека.