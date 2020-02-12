Количество жертв коронавируса превысило тысячу человек [ Редактировать ]
В Китае от осложнений, вызванных новым коронавирусом, погибли уже 1113 человек. Об этом сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая.
Известно, что общее число зараженных власти страны оценивают в 44 653 человек, из них 4740 вылечились и выписаны из больницы.
В это время 8204 человека находятся в тяжелом состоянии, еще 185 тысяч, которые близко контактировали с заболевшими, находятся под наблюдением.
А в Китае за сутки выявлено 2015 заболевших - это самый низкий показатель с 30 января.
Всего с начала эпидемии в Хубэе заразились 33 366 человек, 2639 уже выздоровели.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Кроме того, стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
Кроме того, недавно ВОЗ отказалась признать начало пандемии смертельного коронавируса.
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