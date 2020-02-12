В Амстердаме произошел двойной взрыв в офисе почтовой компании. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В пресс-службе полиции сообщают, что пострадавших, пока что, нет.

Утром в среду произошел взрыв в почтовом отделении делового здания, незадолго до 8 часов утра, предположительно вызванный взрывом бомбы. Пострадавших нет, - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что в Днепре посреди улицы взорвалось авто. А также 27 января, вспыхнуло здание Минкульта