Почему ежедневно необходимо есть йогурт [ Редактировать ]
Многие из нас обожают на завтрак употреблять йогурт, поскольку это очень полезный и популярный молочный продукт. Но, утром натощак пить йогурт не стоит, это может спровоцировать расстройство ЖКТ. Так, лучше всего употреблять его после завтрака, на ланче или уже на ужин.
В йогурте есть множество полезных веществ, которые улучшают микрофлору кишечника, это влияет на ваше самочувствие. Также, в йогурте есть множество витаминов и микроэлементов: это калий, фосфор, рибофлавин, йод, цинк, витамин B5 и B12.
Также, этот продукт помогает вашему организму при желудочно-кишечных проблемах, таких как непереносимость лактозы, хроническое несварение желудка, запор, диарея, рак толстой кишки, воспаление кишечника, а также инфекция Helicobacter pylori.
Полезные бактерии, которые содержатся в йогурте, улучшают кислотность органов пищеварения это помогает предотвратить многие проблемы задолго до их появления.
Йогурт поможет вам избавиться от лишних килограммов. Люди, которые во время диеты регулярно потребляют йогурт, быстрее сбрасывают вес.
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