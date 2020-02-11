Кокосовое масло - продукт, который используется в самых широких сферах. Преимущества кокосового масла варьируется от содействия в снижении веса до повышения здоровья сердца. Специалисты представили главные преимущества продукта. Об этом передает newsyou.info.

Способствует снижению веса

Хотя кокосовое масло считается жиром, оно, по иронии судьбы, помогает снизить вес, повышая способность организма сжигать жиры. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Академии питания и диетологии, установлено, что соединения в кокосовом масле могут увеличить количество жира, сжигаемого организмом, по сравнению с жирами с длинной цепью.

Обладает антимикробными свойствами

Кокосовое масло состоит из 12-углеродной лауриновой кислоты, которая при переваривании образует вещество под названием монолаурин. По мнению экспертов, оно имеет мощное антимикробное действие - убивает вредные патогены, бактерии, вирусы и грибы.

Уменьшает голод

Жирные кислоты повышают чувство сытости. Этот конкретный эффект связан с тем, как жирные кислоты метаболизируются. Полученные кетоны оказывают влияние на снижение аппетита, что приводит к потере веса в долгосрочной перспективе.

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