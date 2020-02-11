Кофе - популярный напиток, который вызывает много споров на счет своих полезных и негативных свойств. Специалисты отмечают, что употребление кофе с корицей может улучшать пищеварение, а также способствует сжиганию жира. Об этом сообщает newsyou.info.

Читайте также Почему ежедневно необходимо есть цитрусовые

"Щедрая щепотка молотой корицы дает горькому кофе приятный вкус и приносит много пользы. Вкусная пряность содержит много важных минералов, таких как кальций, марганец, калий, железо и магний", - отметили специалисты.

Помимо этого, корица содержит много клетчатки, которая способствует здоровому пищеварению. Антиоксиданты этой пряности эффективно предотвращают окислительный стресс - процесс разрушения клеток окисляющими их молекулами вредных веществ.

"Популярная специя может не только помочь сэкономить калории, наслаждаясь кофе без подслащающих его добавок. Вторичные растительные вещества корицы также способствуют снижению уровня сахара в крови, сжиганию жира", - констатируют эксперты.

Ранее сообщалось, чем полезны семечки.