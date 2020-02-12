Знову позаду. Перші в цьому виборчому циклі праймеріз у штаті Нью-Гемпшир - показали дуже низьку підтримку Джо Байдена - він лише п'ятий. Чому в політика, якого соціологи називали безперечним лідером - такий низький рейтинг? І чи правда, що його взагалі замінять іншим кандидатом?

Дмитро Анопченко стежить за ситуацією.

Праймеріз - це, звісно, ще не вибори. Поки люди обирають лише делегатів на партійні з'їзди. Але перше голосування в Нью-Гемпширі справедливо називають "барометром настроїв" на Північному Сході США.

Оскільки вже зараз чітко видно, кого американці підтримують, а від кого втомилися. І серед демократів Берні Сандерс і Піт Бутеджадж - попереду, а Джо Байден - лише п'ятий

Сенатор Сандерс, якому вже під 80 років, такий собі "соціаліст серед демократів". Захисник бідних, ворог великих корпорацій. Тож не дивно, що в умовах, коли Трамп скасовує медичну програму Obamacare та бореться з мігрантами, у Нью-Гемпширі політик отримав 26% голосів.

"Дякую! Дякую людям із Нью-Гемпшира за цю блискучу перемогу сьогодні!", - говорить Берні Сандерс, кандидат у президенти США.

Політичний новачок Піт Бутеджадж має в Нью-Гемпширі приблизно 24% голосів. Із Сандерсом у Піта запекла війна, свого колегу-демократа той критикує не менше ніж Трампа - і це справді ослаблює обох кандидатів.

"Більшості американців не до вподоби цей розбрат, але ми не зможемо перемогти президента, який і справді спричинив найбільший в історії Америки розкол - своїми спробами розірвати на шматки однопартійця, який з ним не згоден", - заявив Піт Буттеджадж, кандидат у президенти США.

Виборці, що підтримують республіканців, і справді - активно за Трампа, для них альтернативи немає. А от Джо Байден, якого називали безсумнівним лідером перегонів, несподівано не отримав підтримки ані в Айові, ані у Нью-Гемпширі, де набрав лише 8%. Хоч і не вважає, що кампанія приречена.

"Ми почули думку тільки двох перших штатів із п'ятдесяти. Лише двох! Не всього народу, не чверті виборців, навіть не 10 відсотків, а лише двох! Тож боротьба за припинення президентства Дональда Трампа тільки починається", - наголосив Джо Байден, кандидат у президенти США.

Попри красиві слова, у пресі вже з'явилися чутки: якщо так піде і далі, начебто партія може взагалі замінити Байдена на іншого кандидата - держсекретаря часів Обами Джона Керрі. Але поки що обидва політики це спростовують. І все тепер залежитиме від рівня підтримки в інших штатах.