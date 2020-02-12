В детской больнице подрались пациенты [ Редактировать ]
В Николаеве, в одной из больниц, подрались дети. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
Инцидент произошел 10 февраля в палате стационарного отделения городской детской больницы между двумя пациентами 11 и 16 лет.
Предварительно со слов подростков установлено, что в ходе инцидента старший из них обхватил рукой младшего мальчика за шею. Тот, освободившись, в ответ ударил оппонента в лицо. Об этом ребята рассказали медперсоналу и родителям.
Также известно, что с 16-летним юношей в палату пришел разбираться отец второго участника конфликта, и в присутствии других детей ударил несовершеннолетнего в лицо. На защиту старшего парня приехала мать. Поэтому с обеих сторон в полицию поступили заявления от родителей о причинении их детям телесных повреждений.
Правоохранители опросили участников конфликта, свидетелей и медиков. По факту открыто производство по статье об умышленном легком телесном повреждении.
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