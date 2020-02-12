В среду, 12 февраля, посольство США в Украине прокомментировало увольнение с должности главы Офиса президента Андрея Богдана и назначение вместо него Андрея Ермака. Соответствующее сообщение пресс-служба посольства разместила в Twitter.

"Мы благодарим Андрея Богдана за партнерство и ценим его усилия по поддержке исторического развития реформ в Украине в последнее время. Мы надеемся на продолжение нашего крепкого партнерства во внедрении реформ с Андреем Ермаком", - говорится в сообщении.

К слову, в свое время назначение Андрея Богдана на должность главы Офиса президента вызвало вопросы у международных партнеров Украины.

Напомним, 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Офиса президента Андрея Богдана. Смотрите, кто стал новым главой Офиса президента. Раньше сообщалось о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку 17 января. СМИ предполагали, что данное решение главы Кабинета министров Украины была вызвана опубликованной аудиозаписью его разговора сотрудниками Национального банка Украины.