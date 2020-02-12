Микитасю продлили срок ношения электронного браслета [ Редактировать ]
В среду, 12 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил срок действия обязанностей, возложенных на экс-президента государственной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася. Ему необходимо их выполнять еще 2 месяца. Об этом говорится на Facebook-странице суда.
Так, Микитась обязан:
- не покидать места жительства без разрешения следователя, прокурора, следователя судьи или суда;
- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в уголовном производстве о присвоении имущества Нацгвардии;
- сдать на хранение в миграционную службу паспорт для выезда за границу, а также носить электронный браслет.
Раньше сообщалось о том, что пограничники сняли с самолета бывшего президента корпорации "Укрбуд", депутата 8 созыва Максима Микитася при попытке покинуть Украину. Мы писали о том, с какой целью он пытался выехать из страны.
Напомним, "Укрбуд", из-за нехватки денежных средств приостановила строительство 26 объектов, в результате чего могут пострадать 13 тысяч инвесторов.
Ситуации предшествовала продажа экс-президентом корпорации Максимом Микитасем ключевой компании холдинга - фирмы "Укрбуд Девелопмент".
Добавим, что позже появилась информация о том, что "Киевгорстрой" согласился достраивать ЖК "Укрбуда".
по теме
В Іспанії суд дозволив вираховувати із зарплатні перерви на каву та цигарку
Конфедерація профспілок позивається до однієї з місцевих компаній. Там вимагають від співробітників відмічатися, коли виходять з офісу, та причину перерви - кава, куріння чи сніданок
Игорный бизнес: суд заблокировал доступ к ряду сайтов
Среди заблокированных сайтов онлайн площадки букмекерских контор Favorit, Parimatch и других в связи с обвинением в занятии игорным бизнесом
Скандальна забудова: хто перешкоджає законному будівництву житлового комплексу "Чарівне місто"?
Інвестори побоюються, що житловий комплекс може стати черговою недобудовою - у заручниках ситуації опинилися майже 2 тисячі родин
Справа Шеремета: суд продовжить розгляд
Розглядатимуть заяву адвоката підозрюваного - ветерана АТО та музиканта Андрія Антоненка - про відведення судді Віталія Писанця
Справа Шеремета: Суд залишить під вартою Юлію Кузьменко
Захист просив змінити запобіжний захід на домашній арешт, з огляду на те, що Юлія Кузьменко не чинить опору слідству, готова здати закордонні паспорти, має неповнолітню дитину