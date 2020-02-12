В среду, 12 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил срок действия обязанностей, возложенных на экс-президента государственной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася. Ему необходимо их выполнять еще 2 месяца. Об этом говорится на Facebook-странице суда.

Так, Микитась обязан:

не покидать места жительства без разрешения следователя, прокурора, следователя судьи или суда;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в уголовном производстве о присвоении имущества Нацгвардии;

сдать на хранение в миграционную службу паспорт для выезда за границу, а также носить электронный браслет.

Раньше сообщалось о том, что пограничники сняли с самолета бывшего президента корпорации "Укрбуд", депутата 8 созыва Максима Микитася при попытке покинуть Украину. Мы писали о том, с какой целью он пытался выехать из страны.

Напомним, "Укрбуд", из-за нехватки денежных средств приостановила строительство 26 объектов, в результате чего могут пострадать 13 тысяч инвесторов.

Ситуации предшествовала продажа экс-президентом корпорации Максимом Микитасем ключевой компании холдинга - фирмы "Укрбуд Девелопмент".

Добавим, что позже появилась информация о том, что "Киевгорстрой" согласился достраивать ЖК "Укрбуда".