Катастрофа МН-17: названа дата первого заседания суда в Гааге [ Редактировать ]
9 марта 2020 года состоится первое заседание суда в Гааге по делу о катастрофе МН17 на Донбассе, которая произошла в 2014 году. Об этом сообщила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина, передают российские СМИ.
По ее словам, адвокаты россиян, которых следствие считает причастными к катастрофе, примут участие в заседании суда.
"Мы будем участвовать. Первое заседание в Гааге пройдет 9 марта", - отметила Кутьина.
Напомним, Нидерланды отклонили предложение России передать ей уголовное преследование трех россиян, подозреваемых в причастности к катастрофе самолета Boeing рейса МН-17. Один из фигурантов дела о катастрофе MH17 присоединится к судебному процессу в Нидерландах. Пока не разглашается, кто именно будет на скамье обвиняемых, а также какая юридическая компания будет заниматься его защитой.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды
Ранее сообщалось, что в СБУ подытожили пять лет расследования по делу о катастрофе МН17. Напомним, что Волкер призвал Россию перестать лгать в отношении катастрофы МН-17.
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