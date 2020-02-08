Под Винницей "поймали на горячем" местного депутата [ Редактировать ]
Под Винницей полиция задержала депутата при получении взятки в размере 20 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Как выяснилось, мужчина вымогал 100 тысяч долларов за голоса в горсовете, которые помогут ему получить земельный участок в 10 га.
"По данным следствия, вероятно заручившись поддержкой городского головы и еще трех пособников, двое из которых якобы является "влиятельными в криминальном мире лицами", обещал предпринимателю обеспечить голосование депутатами горсовета за решение о предоставлении в пользование 10 га земли для осуществления предпринимательской деятельности. Кроме того, упомянутые лица якобы гарантировали безусловное подписание мэром принятого решения и соответствующего договора по неправомерную выгоду в сумме 100 тыс долларов", - сообщили в ОГП.
Открыто дело по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Ранее мы писали о том, что чиновницу Офиса президента задержали на крупной взятке, а также замминистра и его помощника задержали на получении взятки более миллиона долларов.
по теме
"Слушала музыку в наушниках": в Киеве электричка сбила девочку
В пятницу, 7 февраля, в Киеве на одной из железнодорожных станций электричка сбила насмерть 17-летнюю девочку
Украинцев призвали быть осторожными из-за ухудшения погоды
В Украине погода на выходных стремительно ухудшится
"Ничего не изменить": Зидан рассказал о вылете из Кубка Испании
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о проигрыше "Реала"
"Не научился отвечать": депутат Брагар публично извинился
Депутат от президентской партии "Слуга народа" Евгений Брагар извинился за свои слова
В Украине объявили штормовое предупреждение
В воскресенье, 2 февраля, в Украине погода резко изменится