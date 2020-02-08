Под Винницей полиция задержала депутата при получении взятки в размере 20 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Как выяснилось, мужчина вымогал 100 тысяч долларов за голоса в горсовете, которые помогут ему получить земельный участок в 10 га.

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"По данным следствия, вероятно заручившись поддержкой городского головы и еще трех пособников, двое из которых якобы является "влиятельными в криминальном мире лицами", обещал предпринимателю обеспечить голосование депутатами горсовета за решение о предоставлении в пользование 10 га земли для осуществления предпринимательской деятельности. Кроме того, упомянутые лица якобы гарантировали безусловное подписание мэром принятого решения и соответствующего договора по неправомерную выгоду в сумме 100 тыс долларов", - сообщили в ОГП.

Открыто дело по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.